Ook oproepen tot rellen in Belgi√ꬆ

Politie en justitie in Belgisch Limburg zullen "streng optreden" tegen mensen die net als in Nederland gewelddadige protesten tegen de coronamaatregelen op touw zetten, waarschuwen ze.



De afgelopen dagen deden op sociale media oproepen de ronde om in tal van Vlaamse steden net zo huis te houden als in Nederland. Justitie en politie nemen zulke oproepen zeer serieus en zullen de aanstichters met voorrang opsporen, waarschuwen het Limburgse parket en de politie. "Wie oproept tot gewelddadig coronaprotest wordt onmiddellijk vervolgd." 



De eerste aanstichter is inmiddels ge√Įdentificeerd, meldt het parket. De verdachte is voorgeleid bij de jeugdrechter.



De Belgische autoriteiten zijn beducht voor het overslaan van de rellen die in Nederland woeden sinds daar een avondklok werd ingevoerd. Tot dusver was het in Belgi√ę, dat al vele maanden een avondklok kent, betrekkelijk rustig. Maar maandag werd in de Limburgse grensplaats Maasmechelen al een molotovcocktail gegooid. Er circuleren plannen om zaterdag op tal van plaatsen de orde te verstoren.