De zogeheten Mr. Big-methode verhoogt het risico op een valse bekentenis. Dat zei rechtspsycholoog Eric Rassin dinsdag in het gerechtshof in Den Haag, dat zich in hoger beroep over de Posbankmoord buigt.

Het hof moet van de Hoge Raad beoordelen in hoeverre de bekentenis van Souris R. (47) uit Veghel betrouwbaar is.

Undercoveragenten ontlokten R. een bekentenis door zich voor te doen als drugshandelaren. Ze beloofden hem 75.000 euro voor een drugsdeal, maar dan moest hij wel eerst toegeven dat hij Alex Wiegmink (44) in 2003 had vermoord op de Posbank bij Rheden. Dat deed R., in de veronderstelling dat hij met criminelen van doen had.

Deze werkwijze wordt de Mr. Big-methode genoemd. Rassin, bijzonder hoogleraar rechtspsychologie aan de Erasmus Universiteit, deed op verzoek van het hof onderzoek naar deze opsporingsmethode in de Posbankmoordzaak.

'Waarde van bekentenis is niet groot'

"De Mr. Big-methode maakt het iets gemakkelijker om valselijk te bekennen, doordat mensen niet in de gaten hebben dat er een strafdreiging is. Het lijkt erop dat bij bekennen een voordeel is te behalen. Dat maakt de drempel om te bekennen lager", legde Rassin uit aan het gerechtshof.

"Dat is het grote risico van de Mr. Big-methode. Verhoorders of informanten gedroegen zich ook niet op een manier zoals verdachten van de politie verwachten in een verhoorsituatie. Ze gedroegen zich als medecriminelen. De verdachte heeft niet in de gaten dat hij in politieverhoor zit."

De waarde van de bekentenis op zich is daardoor niet groot, zegt Rassin. De deskundige heeft aanvullend bewijsmateriaal, zoals DNA-sporen, nadrukkelijk niet in zijn onderzoek meegewogen.

Het gerechtshof laat dinsdagmiddag de nabestaanden van Wiegmink aan het woord. Op 3 februari komt het OM naar verwachting met de strafeis voor R., die in een eerder hoger beroep is veroordeeld tot achttien jaar cel.