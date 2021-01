Zeker tien agenten in Rotterdam zijn gewond geraakt bij rellen op de derde dag van de avondklok, zegt de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke dinsdag in de uitzending van Goedemorgen Nederland. Ook in andere Nederlandse gemeenten was het maandagavond onrustig. Ruim 150 mensen zijn aangehouden.

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid was maandagavond sprake van forse ongeregeldheden. Zeker tien agenten raakten daarbij gewond. Een agent zou tijdens de rellen zijn been hebben gebroken, maar het is nog niet bekend hoe dat is gebeurd.

Inmiddels zijn zeker zestig relschoppers aangehouden naar aanleiding van de onlusten in Rotterdam. Ze richtten vernielingen aan, plunderden diverse winkels en bekogelden de agenten met onder andere stenen en vuurwerk. De politie doet onderzoek naar de opruiers en relschoppers en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Om de rust te laten terugkeren, moest de ME charges uitvoeren. Daarbij werd ook een waterkanon ingezet. Een agent moest rond 20.30 uur een waarschuwingsschot lossen, toen agenten in het nauw werden gedreven door een aantal relschoppers.

94 ME en relschoppers door heel Nederland lijnrecht tegenover elkaar

Korpschef: 'Rellen hebben niets te maken met demonstreren'

Volgens Westerbeke was er maandagavond "veel agressie" tegen de agenten in Rotterdam, zegt hij in Goedemorgen Nederland. "Ik heb diverse verhalen gehoord van agenten die gewond zijn geraakt. (...) Probeer je maar eens voor te stellen: je staat in het donker en krijgt uit het niets stenen op je gegooid."

Korpschef Henk van Essen reageert dinsdagochtend gelaten op de rellen in het land. "Deze rellen hebben niets meer te maken met het grondrecht van demonstreren", aldus de korpschef.

"Ik heb respect voor de collega's die het zwaar voor hun kiezen hebben gehad. Omdat zij toch onder hele moeilijke omstandigheden hun werk hebben gedaan en de orde hebben hersteld".

Rellen op zeker tien plekken in Nederland

Niet alleen in Rotterdam was het maandagavond onrustig, ook elders gingen mensen de straat op om te rellen. In Den Bosch trokken groepen jongeren plunderend door de straten en moest een ziekenhuis in verband met de rellen de deuren sluiten. De politie sloot alle wegen naar de binnenstad af en het treinverkeer van en naar de stad lag enige tijd stil.

Ook in Amersfoort, Geleen, Haarlem, Zwolle, Amsterdam, Veenendaal en Den Haag was het maandagavond onrustig. Volgens politiechef Willem Woelders stond de teller van het aantal aanhoudingen maandagavond laat op 151.