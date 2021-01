Het is dinsdag op de meeste plekken in het land wisselend bewolkt. De zon laat zich soms zien, maar ook is er kans op een lokale bui.

In het noorden en noordoosten van het land kan het in de ochtend lokaal glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur en verdwijnt de gladheid.

In de avond neemt vanuit het westen de bewolking verder toe en gaat het regenen. Landinwaarts is opnieuw wat sneeuw mogelijk, met kans op gladheid.

Het kwik komt 's middags uit op circa 5 graden. De minima liggen 's avonds rond het vriespunt.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.