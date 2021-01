Tweede Kamerleden en burgemeesters hebben maandagavond verbijsterd gereageerd op de rellen en plunderingen op verschillende plekken in Nederland.

Het lijkt er (vooralsnog) op dat de hevigste rellen maandagavond in Rotterdam en Den Bosch waren. Burgemeester Jack Mikkers van die laatste stad reageerde aangeslagen. "Mijn hart bloedt. Ik denk dat het hart van iedere Bosschenaar bloedt. Mijn belangrijkste zorg zit nu bij het veiligheidsgevoel in de stad. De beelden die iedereen heeft gezien, doen pijn. Die snijden door je hart."

Ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zegt dat hij maandagavond is geschrokken. Voor de allereerste keer in zijn leven heeft moeten dreigen met de inzet van traangas, legt hij uit. "Dat vind ik verdrietig, want dat heb ik in mijn hele carrière als burgemeester nog nooit hoeven doen."

Hij veroordeelt de relschoppers die in Rotterdam-Zuid de politie belaagden en winkels plunderden. "Schaamteloze dieven, ik kan niet anders zeggen", aldus Aboutaleb.

Kamerleden boos: 'winkelplunderingen gebeuren elders'

"Dit doet gewoon pijn", twittert CDA-Kamerlid Wytske Postma over de rellen. "Tot nu toe waren winkelplunderingen altijd iets wat in andere landen gebeurde. Niet hier. Niet in ons Nederland." Winkeliers hebben het volgens Postma al zwaar genoeg door de gedwongen sluiting in verband met het coronavirus. "Waanzin dit."

PVV-leider Geert Wilders roept demissionair premier Mark Rutte op het leger in te zetten. De PVV-leider werd eerder nog door onder anderen GroenLinks-voorman Jesse Klaver medeverantwoordelijk gehouden voor de uit de hand gelopen protesten tegen de avondklok.

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu is tegen de avondklok, maar noemt de invoering ervan geen reden om te rellen. "Of andermans spullen te vernielen en winkels te plunderen."

"Vreselijk al die beelden van relschoppers, die een spoor van vernielingen achterlaten", zegt 50PLUS-fractievoorzitter Corrie van Brenk. Ook zij wijst erop dat winkeliers het al moeilijk hebben, en wil dat de daders opdraaien voor de schade.

VVD-Kamerlid Bente Becker spreekt van "bizar geweld en plunderingen" in steden in het hele land. "Dit is geen protest, maar je eigen woonplaats slopen ten koste van hulpverleners, winkeliers en agenten. Kap hiermee!"

Demissionair premier Mark Rutte veroordeelde eerder op de dag het geweld van afgelopen weekend. Volgens Rutte ging het om "crimineel geweld" dat niets te maken heeft met strijden voor vrijheid. "Je vraagt je werkelijk af: wat bezielt deze mensen? De enige strijd die we moeten voeren, is het virus verslaan.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei maandag dat demonstraties voorlopig niet verboden worden. Volgens hem zou dat "amokmakers in de kaart spelen" en voor demonstranten het beeld bevestigen dat "hun vrijheid inderdaad wordt beknot".