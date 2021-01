Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wil een onafhankelijk onderzoek instellen naar de inzet van de politie en de Mobiele Eenheid (ME) maandagavond in zijn stad, zegt hij tegen Omroep Brabant. Volgens hem duurde het erg lang voordat de ME beschikbaar was om te helpen bij de rellen.

De ME was volgens Mikkers namelijk ook actief in andere steden, zoals Helmond, Oss en Eindhoven. Hierdoor moest Den Bosch wachten. In die tijd lieten de relschoppers een "onvoorstelbaar spoor van vernielingen" achter.

"In het begin van de avond waren het nog losse groepen, van een man of twintig. Maar die kwamen ineens heel snel bij elkaar. Dat was een kwestie van minuten, alsof er uit alle hoeken en gaten mensen tevoorschijn kwamen", aldus de burgemeester. Hij zegt dat de politie tientallen arrestaties heeft verricht.

Mikkers wil ook achterhalen wat de gemeente anders had kunnen doen om de plunderingen en rellen te voorkomen. "Zijn de stappen die we gezet hebben de juiste? Wat hadden we meer kunnen doen om de plunderingen te voorkomen? Daarbij staat alles ter discussie", zegt hij tegen het Brabants Dagblad.

Tal van winkels geplunderd

Den Bosch was maandagavond het toneel van rellen en plunderingen. Onder meer een friettent, een Jumbo, een Primera en een sportschoenenwinkel werden door relschoppers geplunderd. Een groep van zo'n honderd jongeren liep al rellend en plunderend door het stadscentrum van Den Bosch. Vooral in de Hinthamerstraat sloegen ze flink toe.

Mikkers zegt bij Omroep Brabant erg aangeslagen te zijn door de gebeurtenissen van maandagavond in zijn stad. "Mijn hart bloedt. Ik denk dat het hart van iedere Bosschenaar bloedt. Mijn belangrijkste zorg zit nu bij het veiligheidsgevoel in de stad. De beelden die iedereen heeft gezien, doen pijn. Die snijden door je hart."

