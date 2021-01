Op de derde dag van de avondklok was het 's avonds opnieuw onrustig in verschillende steden. Zo werd er geplunderd, vuurwerk afgestoken en met stenen naar de politie gegooid. De Mobiele Eenheid (ME) moest in verschillende steden in actie komen. Zeker 151 relschoppers zijn opgepakt.

Rotterdam

In Rotterdam werden halverwege de avond winkels geplunderd aan de Groene Hilledijk. Ook werden er stenen door de ruit van het politiebureau op het nabijgelegen Sandelingplein gegooid. De politie hield zeker twintig mensen aan. Ook losten agenten een waarschuwingsschot nadat ze in het nauw waren gedreven.

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid bekogelde een grote groep jongeren de politie met stenen en vuurwerk. Volgens een politiewoordvoerder ging het om honderden mensen. De ME voerde charges uit. Er zijn veel vernielingen aangericht. Rond 23.30 uur meldde de politie dat de rust weer langzaam aan het terugkeren was.

In totaal werden vijftig mensen aangehouden. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

Den Bosch

Den Bosch was maandagavond het toneel van rellen en plunderingen. Onder meer een friettent, een Jumbo, een Primera en een sportschoenenwinkel werden door relschoppers geplunderd.

Halverwege de avond liep de situatie volgens lokale media uit de hand. Een groep van zo'n honderd jongeren liep al rellend en plunderend door het stadscentrum van Den Bosch. Vooral in de Hinthamerstraat sloegen ze flink toe.

In de binnenstad ligt op meerdere plekken glas van ingegooide ramen op de grond. Ook zijn auto's vernield. Sommige winkeliers probeerden 's avonds al het glas van ingegooide ramen op te ruimen.

Alle toegangswegen naar de stad zijn aan het eind van de avond afgesloten, om te voorkomen dat meer mensen zich bij de onlusten aansluiten. De politie zei tegen Omroep Brabant dat het om verschillende losse groepen gaat die "stevige vernielingen plegen".

ProRail legde op last van de politie het treinverkeer tot middernacht stil.

Haarlem

In Haarlem moest de ME er maandagavond aan te pas komen om de rust te herstellen in het stadsdeel Schalkwijk. Mensen gooiden daar met vuurwerk, stenen en stichten brand. Lokale media meldden dat honderden mensen op de been waren. De politie heeft onder meer traangas gebruikt om de groepen te verspreiden. Er zijn minstens veertien aanhoudingen verricht.

Ook een persfotograaf moest het maandagavond in Haarlem ontgelden, terwijl hij verslag uitbracht van de onlusten in de stad. Op Twitter toont hij in een video hoe hij door een groep relschoppers wordt belaagd.

Geleen

In Geleen hield de politie twaalf mensen aan, onder wie enkele minderjarigen. Ook werden diverse mensen bekeurd. Kort na zonsondergang verzamelden tussen de 100 en 150 jongeren zich in het stadscentrum.

Op sociale media is te zien hoe grote groepen door de straten van de Limburgse stad rennen op hun hielen gezeten door de politie. Hierbij richtten ze vernielingen aan en staken ze vuurwerk af. Om 23.00 uur was de rust wedergekeerd.

Veenendaal

In het Utrechtse Veenendaal werden agenten maandagavond bekogeld met vuurwerk. Rond het Doctor Slotemaker de Bruïneplein zochten relschoppers de confrontatie op met de politie. Minstens twee personen werden aangehouden. Het politiewerk werd bemoeilijkt doordat de relschoppers zich steeds verspreidden. Rond 23.00 uur zei de politie dat de situatie "relatief te overzien" was.

Op de 't Goylaan in Utrecht werd zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht. Die zorgde voor veel schade aan een winkel. De politie heeft aanhoudingen verricht vanwege de vernielingen, maar hoeveel is nog niet bekend. Op straat was het rustig.

Amsterdam

In de hoofdstad zorgden relschoppers voor onlusten op de Molukkenstraat. De politie van Amsterdam hield daar in totaal negen verdachten aan. Om 22.15 uur schreef de politie op Twitter dat de situatie weer onder controle is.

In Almelo werden maandagavond acht mensen aangehouden om verschillende redenen. Een groot aantal relschoppers gooide met vuurwerk, waarop de politie in actie kwam.

In Zwolle was het ook onrustig en werden drie verdachten aangehouden. Eerder op de avond moest de ME ingrijpen en de straten leegvegen, waarna de rust terugkeerde. De politie blijft aanwezig om de avondklok te handhaven.

In Amersfoort zijn - net als in Zwolle - drie mensen opgepakt. Relschoppers gooiden met stenen naar de politie, ook werd een auto op zijn kant gezet.

Den Haag

In Den Haag was het, net als een dag eerder, onrustig in de omgeving van het Hobbemaplein in de Schilderswijk. De politie verrichtte meerdere aanhoudingen. Via sociale media hadden mensen opgeroepen om naar het plein te komen.

In Helmond was de rust rond 21.00 uur wedergekeerd, toen de avondklok inging. Volgens het Eindhovens Dagblad werd er met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid tussen 18.00 en 21.00 uur. "Je ziet dat de jeugd het nodige probeert, tussen 6 en 9 in de avond", aldus een agent tegen de krant.

Eindhoven

Delen van Eindhoven werden maandagavond aangewezen als veiligheidsrisicogebied vanwege oproepen tot geweld. De stad was zondag het toneel van grote rellen rond het 18 Septemberplein en het Centraal Station. Met de maatregel krijgt de politie de mogelijkheid om mensen die zich in de aangewezen gebieden bevinden, preventief te fouilleren.