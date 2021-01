Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, heeft maandagmiddag een noodbevel afgekondigd voor het centrum van de stad. De signalen dat mensen in de avond ongeregeldheden willen veroorzaken, worden volgens hem steeds concreter.

Door het noodbevel kan iedereen die niet in het centrum hoeft te zijn worden geweerd. Het noodbevel geldt voor maandagavond en de nacht van maandag op dinsdag.

"Hoewel we niets zeker weten, zijn de signalen die wij vandaag krijgen serieus, vandaar dit besluit", licht Bruls toe in een verklaring. "Het noodbevel is uit voorzorg om ongewenste toestroom in te perken."

"Wij hebben geen enkele behoefte aan ongeregeldheden. Het is onze taak de overgrote meerderheid van de Nijmegenaren die zich aan de coronaregels en beperkingen wil houden, te beschermen. Vandaar dit noodbevel om eventuele problemen snel de kop te kunnen indrukken."

Rellen verwacht in verschillende Nederlandse steden

Maandagavond worden er opnieuw rellen verwacht in verschillende Nederlandse steden. Onder meer Nijmegen, Hengelo, Deventer en Enschede worden genoemd als potentiële locaties. Hier nemen de gemeenten de berichten serieus en bereidt de politie zich voor.

In Roosendaal geldt maandagavond een noodverordening nadat er online werd opgeroepen opnieuw te rellen, liet burgemeester Han van Midden eerder op de dag in een verklaring weten. De maatregel geldt van 17.00 tot 4.30 uur. Alleen met een geldige reden mogen mensen in de binnenstad zijn en er is een verbod op samenscholing, gezichtsbedekking, vuurwerk en wapens, aldus Omroep Brabant.