Ook in het centrum van Groesbeek (bij Nijmegen) is een noodbevel afgekondigd, meldt De Gelderlander . "We zijn sinds vanmiddag 15.30 uur in opperste staat van paraatheid, nadat op sociale media, zoals Telegram, chatgroepen en Snapchat oproepen verschenen om in Groesbeek te gaan rellen", laat burgemeester Mark Slinkman weten. "We hebben geen idee waarom Groesbeek is uitgekozen: wel dat het mensen van elders zijn die hiernaartoe komen. Het is op dit moment (maandag 18.45 uur, red.) overigens nog maar de vraag of er echt iets gaat gebeuren."Behalve in Groesbeek geldt het noodbevel ook in het nabijgelegen kerkdorp De Horst. Daar zouden de relschoppers zich willen verzamelen.