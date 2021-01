Noodbevel, noodverordening of veiligheidsrisicogebied: wat is wat?

In onder meer delen van Zwolle, Groesbeek en Nijmegen is vanavond een noodbevel afgekondigd. Daarmee kunnen de autoriteiten in een bepaald gebied tegen specifieke personen (lees: relschoppers) strenger optreden dan wat volgens de gewone wet mag. Ze kunnen bijvoorbeeld die plek ontruimen, straten afsluiten of samenscholingen verbieden. Een noodbevel wordt altijd plotseling ingevoerd, op het moment dat het nodig is, en zodra de actie is uitgevoerd, geldt het bevel niet meer.



Een stap verder gaat de noodverordening. Daar is op dit moment onder meer sprake van in Roosendaal, Breda en Sittard-Geleen. Het lijkt een beetje op een noodbevel, want betekent opnieuw: strenger optreden van autoriteiten dan de gewone wet voorschrijft, om onrust te voorkomen of op te lossen. Een verschil is echter dat een noodverordening vooraf al wordt aangekondigd, als de autoriteiten de problemen vooraf al zien aannemen.



Een noodverordening geldt voor een groter gebied en is op iedereen van toepassing, dus niet alleen de relschoppers. Een noodverordening duurt ook langer dan een noodbevel, en kan nog steeds geldig zijn op het moment dat de rust is wedergekeerd.



Tot slot is er nog in bijvoorbeeld Eindhoven sprake van een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent: op die plek mag de politie dan preventief fouilleren. Ook de benoeming veiligheidsrisicogebied geldt voor langere tijd, dus niet alleen tot zodra het weer rustig is.