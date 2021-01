De 22-jarige Maria eist dat het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem de identiteit van haar biologische vader, spermadonor K34, bekendmaakt, maar het ziekenhuis staat "met de rug tegen de muur". De rechtbank in de stad heeft zich maandag over de unieke zaak gebogen.

De moeder van de vrouw heeft in de jaren negentig bewust voor een bekende donor (een B-donor) gekozen.

Dit zou normaal gesproken betekenen dat een donorkind na de zestiende verjaardag contactgegevens kan opvragen, als daar behoefte aan is. De wet werd in 2004 echter veranderd, waardoor anoniem doneren niet meer mogelijk was. K34, en met hem andere donoren, werd vanuit een overgangsregeling benaderd met de vraag of hij nog steeds een B-donor wilde zijn. Dat wilde de man niet meer en dus is hij alsnog geanonimiseerd.

Maria ontdekte dit pas een paar jaar geleden. Ze eist van het ziekenhuis dat ze alsnog te weten krijgt wie haar biologische vader is, maar het ziekenhuis staat "met de rug tegen de muur".

"De wens om te weten wie het is, is een zeer begrijpelijke wens", zo zegt het Rijnstate maandag. "Het is geen onwil, we worden geconfronteerd met de wet en de uitleg van de overgangsregeling. We hebben het gevoel dat we klem zitten."

Maria en haar moeder hebben zich nu tot de rechtbank gewend. "Ik voel me verschrikkelijk verdrietig en verschrikkelijk verantwoordelijk", zo zegt de moeder tegen de rechters. Ze legt uit dat ze een groot belang heeft bij het nakomen van de belofte aan haar dochter. De vrouw heeft Maria altijd beloofd dat ze "als ze groot was, mocht weten wie haar biologische vader was".

Maria heeft de rechters op het hart gedrukt geen contact te zoeken met haar biologische vader, als ze besluiten dat ze zijn identiteit mag weten. "Ik wil gewoon rust in mijn hoofd."

De rechtbank doet over acht weken uitspraak in de zaak.