De rechtbank in Amsterdam heeft de 51-jarige Maikel A. maandag veroordeeld tot twintig jaar cel wegens het doodschieten van de negentienjarige Raymildo Landveld (foto) en het beschieten van drie anderen in 2018. Tegen A. was dertig jaar cel geëist wegens moord, maar de rechtbank zag geen bewijs voor een vooropgezet plan.

De rechter verklaarde doodslag bewezen en kwam daarom tot een aanmerkelijk lagere straf.

De dakloze Landveld werd op 2 mei 2018 doodgeschoten in een bestelbus in de Krootstraat in Amsterdam-Zuidoost. Hij had de bus een paar dagen eerder gestolen vanaf een parkeerplaats om het voertuig als slaapplaats te gebruiken.

Hij wist niet dat de bus werd gebruikt om drugs in te vervoeren. Het voertuig had een geheime opbergplek voor cocaïne en was gestolen na een ripdeal tussen criminelen. In de opbergruimte zat nog 1 kilo cocaïne.

De man van wie de bus gestolen was, zag hem op een zeker moment rijden. Hij belde A., die de achtervolging inzette en vrijwel direct begon te schieten. Een vriend van Landveld die in een andere auto zat werd ook beschoten en raakte ernstig gewond. A. schoot ook op twee toevallige voorbijgangers. Zij werden niet geraakt.

De veroordeling van A. is ook voor het bezit van twee vuurwapens en drugs, voor het voorbereiden van drugshandel en voor witwassen.