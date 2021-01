Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 4.129 positieve coronatests gemeld, het kleinste aantal in bijna twee maanden tijd. Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen staat op 5.137 positieve tests.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Nederland telt inmiddels bijna een miljoen besmettingen met het coronavirus. Wereldwijd zijn tot dusver achttien landen die grens gepasseerd. Zondag stond de teller in Nederland op zo'n 950.000 positieve tests.

Het RIVM meldt veertig coronagerelateerde sterfgevallen. Dit hoeft niet te betekenen dat deze personen allemaal in het afgelopen etmaal zijn overleden. Er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Gemiddelden van de afgelopen week Maandag 25 januari: 5.137

Zondag 24 januari: 5.241

Zaterdag 23 januari: 5.430

Vrijdag 22 januari: 5.318

Donderdag 21 januari: 5.354

Woensdag 20 januari: 5.452

Dinsdag 19 januari: 5.526

Vaccinatietempo omlaag door minder doses AstraZeneca

Het tempo van vaccineren zal omlaaggaan omdat farmaceut AstraZeneca in het eerste kwartaal minder vaccins kan leveren. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag.

Dat bericht kwam volgens De Jonge als een "donderslag bij heldere hemel" omdat Nederland in het eerste kwartaal rekende op "forse leveranties". Er zal een "aantal maanden" minder worden geleverd door de farmaceut. De Jonge gaat er nog steeds van uit dat het gaat lukken om iedereen in Nederland voor de herfst te hebben gevaccineerd.

Een woordvoerder van het bedrijf kan in gesprek met NU.nl niet zeggen hoeveel doses later aankomen in Nederland.