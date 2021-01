De tot levenslang veroordeelde Jesse R. heeft maandag in zijn verhoor ontkend dat hij ooit voor Willem Holleeder als huurmoordenaar heeft gefungeerd. Ook ontkent hij betrokken te zijn geweest bij de moorden waar hij onherroepelijk voor is veroordeeld.

De 52-jarige R. verscheen maandag voor het gerechtshof van Den Haag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hij maakte duidelijk alle vragen naar waarheid te zullen beantwoorden "en anders zwijg ik erover."

R. speelt een belangrijke rol in het dossier-Holleeder, omdat hij is veroordeeld als uitvoerder van de moord op Kees Houtman (2005) en voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de liquidatie van Thomas van der Bijl. Deze moorden zouden in opdracht van Holleeder zijn uitgevoerd.

Volgens R. is hij hieraan ten onrechte schuldig bevonden. Dat Holleeder verantwoordelijk wordt gehouden voor deze moorden is volgens hem "het gevolg van geruchten, maar de mensen die het werkelijk weten, gaan er niet over praten".

R. heeft zelf wel een idee in welke hoek de daders gezocht moeten worden, maar hij is ervan overtuigd dat de mensen die dit kunnen bevestigen dood zijn of zullen zwijgen.

R. zegt te weten wie schutter in zaak-Van Hout is

Ook reageerde R. afwijzend op de vraag van het gerechtshof of hij betrokken was bij de moord op Cor van Hout (2003). Voor die liquidatie is hij nooit vervolgd, maar volgens de rechtbank in Amsterdam was hij daar wel bij betrokken. Dezelfde rechtbank veroordeelde Holleeder tot levenslang en raakte overtuigd van de relatie tussen Holleeder als opdrachtgever en R. als huurmoordenaar.

R. verklaarde maandag dat hij Holleeder weleens heeft ontmoet, maar dit was na de dood van Van Hout en die ontmoeting was volgens hem toeval. "Ik ken hem eigenlijk helemaal niet", aldus R. Uitspraken als "ik heb de power van Holleeder achter me", die door kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros aan hem worden toegeschreven, noemt R. onzin.

Volgens R. is de moord op Van Hout uitgevoerd door Ros en iemand die hij voor het gemak Jantje noemt. De echte naam van Jantje wil hij niet prijsgeven. R. heeft deze informatie van Jantje, die tegen hem heeft gezegd de moord in opdracht van John Mieremet te hebben uitgevoerd.

Over Holleeder hoorde R. dat hij alles "binnen zijn eigen grenzen van veiligheid heeft geprobeerd om de moord op Van Hout te voorkomen".