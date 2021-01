Het KNMI heeft voor maandagochtend code geel afgegeven wegens gladheid. DIt geldt in het hele land behalve op de Waddeneilanden. Later op de dag is kan er nog een enkele bui vallen.

Op veel plekken in het land kan er sneeuw vallen, wat gladheid kan veroorzaken. De kans op sneeuw is het hoogst in het zuiden van het land. De code geel blijft actief tot ongeveer 10.00 uur 's ochtends.

Later op de dag is er af en toe een winterse bui maar kan de zon ook geregeld doorbreken. Het kwik stijgt naar de 3 tot 5 graden.

's Avonds trekken er regenbuien over het noordwesten van het land, terwijl in het zuiden van het land droog blijft.

