In meerdere Nederlandse plaatsen zijn mensen zondagavond de straat op gegaan om te demonstreren tegen de avondklok. In Tilburg en Almelo is een noodbevel van kracht. Het is verder onrustig in onder meer Den Haag, Enschede, Tilburg, Almelo, Venlo, Helmond en Breda. De politie is daar massaal aanwezig.

De burgemeester van Tilburg heeft een noodbevel afgekondigd. In de stad is sprake van een gespannen sfeer. Volgens de gemeente is eerder een opruiende oproep verspreid via sociale media onder de noemer 'Tilburg in opstand'.

Een grote groep mensen heeft hier gehoor aan gegeven en heeft zich verzameld in de buurt van de Wandelboslaan, meldt Omroep Brabant. Getuigen vertellen tegen de zender dat veel vuurwerk is afgestoken en verkeersborden en een lantaarnpaal uit de grond zijn gereden.

Ook in de Schilderswijk in Den Haag zijn veel mensen op straat. Zij hebben vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook zou een motoragent hebben moeten vluchten voor een groep jongeren, meldt Omroep West.

Een politiewoordvoerder schat dat zo'n honderd mensen op de Vaillantlaan en het Hobbemaplein bij elkaar zijn en zich dus niet houden aan de avondklok. "We zijn met veel agenten ter plaatse om de openbare orde te herstellen."De politie is momenteel met veel mensen aanwezig in de wijk. Ook de Mobiele Eenheid (ME) is ter plaatse gekomen.

Op de Oude Markt in Enschede demonstreren tientallen mensen tegen de coronamaatregelen, meldt RTV Oost. De sfeer op het plein is volgens de zender grimmig. Ook wordt er naar verluidt vuurwerk afgestoken.

ME onderweg naar Venlo

Demonstranten in Venlo hebben volgens 1limburg stenen gegooid naar agenten. De ME zou daar onderweg zijn om in te grijpen.

Naast Venlo is het ook onrustig in de Limburgse plaatsen Roermond en Stein. In Stein geldt sinds zondagmiddag een noodverordening om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. Zaterdagavond kwamen in het dorp zo'n honderd jongeren samen om te protesteren tegen de avondklok.

In de Roermondse wijk De Donderberg staan tientallen mensen met hun auto's op straat. Ook rijdt een aantal al toeterend in auto's rond. Ze kwamen bij elkaar na oproepen op sociale media. De aanwezigen steken vuurwerk af.

Eerder op de dag liep het uit de hand in Eindhoven en in Amsterdam, toen honderden mensen demonstreerden tegen de coronamaatregelen. In de Brabantse stad richtten relschoppers een spoor van vernielingen aan in het stationsgebied.

Sinds zaterdag geldt een avondklok. Inwoners moeten in ieder geval tot 10 februari iedere avond vanaf 21.00 uur binnenblijven en mogen vanaf 4.30 uur de volgende ochtend hun huizen weer verlaten.