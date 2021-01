Een verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen in de binnenstad van Eindhoven is zondagmiddag flink uit de hand gelopen. Relschoppers hielden flink huis op en rondom station Eindhoven Centraal. In de stationshal plunderden zij onder meer een vestiging van supermarktketen Jumbo. De politie verrichtte tientallen arrestaties en gebruikte onder meer traangas om de onruststokers te verdrijven.

Ondanks charges van de Mobiele Eenheid (ME) van de politie was de rust in Eindhoven rond 17.30 uur nog steeds niet wedergekeerd. Kleine groepen in de Eindhovense binnenstad bleven zich rond dat tijdstip misdragen en weigerden vooralsnog de binnenstad te verlaten, aldus de politie.

Agenten verrichten al zeker dertig arrestaties, maar de politie acht de kans groot dat dit aantal nog oploopt. "Raddraaiers die nu niet worden aangehouden, zullen we later opsporen. Er is volop beeldmateriaal voorhanden, dat we maximaal zullen gebruiken bij de opsporing van de relschoppers", twitterde de politie aan het einde van de middag.

Enkele uren daarvoor verzamelden honderden mensen zich ondanks een demonstratieverbod op het 18 Septemberplein in het centrum van Eindhoven om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Ook aanhangers van onder meer anti-islambeweging Pegida waren op de betoging afgekomen.

De gemeente Eindhoven en de politie verzochten de aanwezigen meerdere keren om het plein te verlaten. Toen dit na herhaaldelijke oproepen niet gebeurde, besloot de driehoek (politie, burgemeester en justitie) een noodbevel af te kondigen en het plein 'schoon te vegen'.

Eerder op de middag riepen gemeente en politie al op weg te blijven uit Eindhoven en ook niet naar Eindhoven Centraal te komen.

80 ME veegt pleinen in Amsterdam en Eindhoven leeg

Relschoppers bekogelen agenten met stenen

Het werd grimmig toen relschoppers agenten begonnen te bekogelen met stenen. Ook gooiden zij onder meer golfballen en vuurwerk naar de politie. Met behulp van traangas en een waterkanon slaagde de ME erin om de demonstranten succesvol te verdrijven.

De rellen verplaatsten zich in de namiddag naar het Centraal Station. Raddraaiers stichtten brandjes en brachten vernielingen aan fietsen en objecten in de openbare ruimte aan. Ook werd een auto van spoorbeheerder ProRail omgeduwd en in brand gestoken.

In de stationshal van Eindhoven Centraal werden ruiten van een Jumbo-supermarkt ingegooid en schappen leeggehaald. Overal op de grond lagen glas, puin en supermarktartikelen. Ook in de fietsenstalling op het station zijn veel vernielingen aangericht

Het trein- en busverkeer was op dat moment al stilgelegd. De NS verwacht dat het treinverkeer van en naar Eindhoven nog tot 19.30 uur plat ligt.