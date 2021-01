De politie grijpt zondag in bij zowel een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam als een op het 18 Septemberplein in Eindhoven. In beide steden riep de politie op niet te komen, maar daar is geen gehoor aan gegeven. In Amsterdam is inmiddels een noodbevel afgekondigd.

In Eindhoven hebben honderden mensen zich op het plein verzameld. Op beelden is te zien hoe de Mobiele Eenheid (ME) demonstranten het plein af probeert te krijgen. Sommige betogers gooien met vuurwerk naar de politie. Meerdere personen zijn aangehouden.

"We worden gedwongen om in te grijpen omdat mensen zich verzetten", aldus de politie op Twitter. "Ook de waterwerper wordt ingezet."

De demonstranten zijn met het waterkanon een tunnel ingedreven bij het station. Een deel van de betogers keert via een omweg terug naar het 18 Septemberplein.

Aanhangers van onder meer anti-islambeweging Pegida zijn aanwezig. Ook anticoronademonstranten hebben zich verzameld.

Zondagmorgen werd duidelijk dat Eindhoven signalen heeft binnengekregen dat personen met wapens naar de stad wilden komen. De binnenstad is daarom aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie er preventief mag fouilleren.

Noodbevel in Amsterdam

Ook in Amsterdam vindt op het moment een demonstratie plaats. Er zijn 250 mensen aanwezig, meldt de politie. De betogers staan verspreid op het Museumplein. De politie heeft een noodbevel afgekondigd: iedereen moet het plein verlaten.

Een aantal mensen is preventief gefouilleerd door de politie, die hiertoe bevoegd is omdat ook het Museumplein is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De hoofdstad heeft net als Eindhoven signalen ontvangen dat mensen met wapens geweld willen plegen.

Sommige actievoerders hebben spandoeken bij zich met teksten als "Dump Rutte" en "NOS is fakenews". Op het plein en in de omgeving is de politie in groten getale aanwezig.

Vorige week raakten zo'n 200 tot 250 demonstranten op het Museumplein slaags met de politie tijdens een door de gemeente verboden anticoronaprotest. Er werden 143 personen aangehouden.