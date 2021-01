De politie heeft zaterdagavond en afgelopen nacht meer dan 3.600 boetes uitgeschreven voor het schenden van de avondklok. Ook zijn er 25 aanhoudingen verricht, meldt de politie zondag.

De aanhoudingen werden verricht omdat de mensen weigerden te vertrekken of openlijk geweld pleegden, aldus de politie.

Ondanks de boetes en arrestaties was het beeld na de ingang van de avondklok "overwegend rustig". Er kwamen 20 procent minder meldingen binnen in vergelijking met een normale zaterdag.

Van de mensen die de politie heeft gecontroleerd, had 80 procent de juiste papieren op zak om op straat te mogen zijn tijdens de avondklok.

Volgens de politie waren er twee grote incidenten, op Urk en in het Limburgse Stein. In beide plaatsen zochten jongeren de confrontatie met de politie. Politiemensen werden bij deze incidenten bekogeld met vuurwerk, stenen, flessen en molotovcocktails. Op Urk werd een coronateststraat in brand gestoken. Nadat de politie ingreep, keerde de rust terug.

Ongeveer honderd weggebruikers in Midden-Nederland beboet

Van alle boetes zijn zo'n honderd uitgeschreven op de provinciale wegen in Midden-Nederland voor "missende of onjuiste formulieren tot gewoonweg geen geldige reden om in de openlucht te zijn," aldus de politie.

Het Team Verkeer van de politie kreeg bij de controles op de provinciale wegen hulp van politievrijwilligers, burgers die in hun vrije tijd de beroepspolitie ondersteunen bij werkzaamheden. Onder Midden-Nederland vallen de Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht.