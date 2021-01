De brand in de coronateststraat op Urk zaterdagavond is voor GGD Flevoland een "flinke klap in ons gezicht". Cees Verdam, directeur publieke gezondheid van GGD Flevoland, zegt zondag dat wordt gekeken hoe het testen op het coronavirus zo snel mogelijk kan worden hervat.

De teststraat bij het haventerrein werd zaterdagavond in brand gestoken. Tientallen mensen gingen op Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die zaterdag voor het eerst werd ingezet in de strijd tegen het coronavirus.



"Uiteraard gaat ons dit niet in de koude kleren zitten, we werken als GGD keihard aan de bestrijding van corona. Al onze mensen zetten zich met hart en ziel hiervoor in, en dan is dit een flinke een klap in ons gezicht", zegt Verdam.



"Het is nu een zaak voor de politie en die laten we haar werk doen. Wat ons te doen staat is bekijken op welke wijze we zo snel mogelijk weer de coronatesten op Urk kunnen hervatten, want dat is onze taak."

De Jonge: Brand gaat alle perken te buiten

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt dat de brand "alle perken te buiten" gaat. "Medewerkers zijn terecht ontdaan. Hun cruciale werk in de frontlinie van de crisis verdient respect en waardering. Niets anders", reageert De Jonge op Twitter.

De teststraat bij het haventerrein werd zaterdagavond in brand gestoken. Tientallen mensen gingen op Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus. Ze reden in ongeveer honderd auto's luid toeterend over het terrein. Volgens de politie zijn er twee personen aangehouden en daarnaast tientallen boetes uitgedeeld.

Vanwege de onrust kondigde de gemeente een noodbevel af. Twee personen zijn aangehouden en tientallen mensen zijn beboet voor het niet naleven van de avondklok. Burgemeester Cees van den Bos van Urk zegt zich te schamen voor wat er is gebeurd.

Ook in andere steden was het afgelopen nacht onrustig. In het Limburgse Stein zochten ongeveer honderd jongeren de confrontatie met de politie. In Rotterdam werden vijftig mensen beboet die demonstreerden tegen de avondklok en andere coronamaatregelen. In Amersfoort vond een kleinschalige protestactie plaats van actiegroep Viruswaarheid.