Voor het gerechtshof van Den Haag wordt maandag opnieuw het hoger beroep behandeld tegen verdachte Souris R. voor zijn rol in de zaak uit 2003 die de Posbankmoord is gaan heten. Belangrijkste vraag is of zijn bekentenis tegenover undercoveragenten gebruikt mag worden als bewijs.

Als R. op het punt staat 75.000 euro te verdienen, wordt hij geconfronteerd met een probleem. Hij is in beeld gekomen als verdachte voor de Posbankmoord en de criminelen die hem het geld in vooruitzicht hebben gesteld willen antwoorden.

In deze fictieve en door undercoveragenten gecreëerde situatie bevindt R. zich in november 2016. Ruim dertien jaar na de dood van Alex Wiegmink, die werd doodgeschoten na een rondje hardlopen in het Gelderse natuurgebied de Posbank, enkel vanwege zijn auto.

R. wordt dan al geruime tijd verdacht van die moord, en vanwege het grote belang van de zaak besluit de officier van justitie tot het inzetten van een omstreden opsporingstactiek: de Mr. Big-methode. Een benaming die uit Canada afkomstig is.

Doel is om het vertrouwen van een verdachte te winnen en hem op die manier een bekentenis te ontlokken. De methode is omstreden, omdat het de vraag is in hoeverre zo'n bekentenis uit vrije wil wordt afgelegd en wat de bewijskracht ervan is.

R. denkt met harde criminelen te maken te hebben

In mei 2016 wordt de dan 42-jarige R. uit het het Noord-Brabantse Veghel benaderd door undercoveragenten, met de vraag of hij een zakcentje wil verdienen: de eerder genoemde 75.000 euro. De berooide R. kan het geld goed gebruiken. Hij hoeft alleen maar pillen in te pakken en de loods in Brabant waar die drugs liggen opgeslagen te bewaken.

In de opvolgende maanden komt R. erachter met wat voor een organisatie hij te maken heeft: eentje die wordt gerund door geharde criminelen. Hij ziet hoe een van hen gewapend een conflict met woonwagenbewoners gaat beslechten, hoe een auto moet worden schoongemaakt om kruitsporen en bloed te verwijderen en hoe een ander voertuig onder het bloed zit na een steekpartij. Wat R. niet weet, is dat alles in scène is gezet door undercoveragenten.

In november krijgt R. van hen te horen dat er een probleem is ontstaan: een corrupt contact bij de politie heeft laten weten dat de man uit Veghel wordt gezocht voor de moord op Wiegmink.

Zo vlak voor de levering van de pillen vormt R. een gevaar voor de hele operatie. Als hij niks met de moord te maken had, kan hij beter vertrekken, krijgt hij te horen. Als hij wel betrokken is, dan kunnen de zogenaamde criminelen wel wat voor hem regelen. Een paspoort en plek in Spanje om te schuilen bijvoorbeeld. Maar dan moet hij het wel eerlijk opbiechten.

Gedenkteken voor doodgeschoten Wiegmink Gedenkteken voor doodgeschoten Wiegmink Foto: ANP

Verklaringsvrijheid is aangetast

R. geeft zijn rol inderdaad toe tegenover de undercoveragenten, maar trekt die verklaring na zijn aanhouding weer in. Stoerdoenerij, volgens hem zelf. Hij wil aanspraak maken op het geld dat hem is beloofd en zegt daarom dat hij het gedaan heeft.

De Hoge Raad oordeelt dat "de opsporingsambtenaren bemoeienis hebben gehad met wezenlijke onderdelen van de door de verdachte afgelegde verklaring en dat de verklaringsvrijheid is aangetast". Daarom zal het hof in Den Haag zich opnieuw over deze zaak buigen.

Frank S. heeft wel bekend

De zaak die voor ze ligt, is er een waarin Frank S. zijn aandeel in de dood van Wiegmink in 2016 wel vrijwillig heeft bekend. Tegelijkertijd wijst hij R. aan als mededader.

Samen zouden ze na het schietincident het lichaam van Wiegmink in diens eigen auto naar Erp hebben gereden en in brand hebben gestoken.

S. is in maart 2018 veroordeeld tot zestien jaar cel. Wanneer er uitspraak wordt gedaan tegen R. is nog niet bekend.