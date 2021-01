In Limburg en het oosten van Brabant is in de nacht van zaterdag op zondag sneeuw gevallen en blijven liggen. Weerplaza meldt dat zich in Limburg plaatselijk een laag van 5 tot 10 centimeter heeft gevormd.

Door de winterse neerslag is er sprake van gladheid. Reden dat het KNMI zaterdagavond al code geel heeft afgegeven voor het hele land.

Afgelopen nacht trokken winterse buien vanaf de Noordzee over het land. Hierbij viel regen, hagel en (natte) sneeuw bij temperaturen rond of net boven het vriespunt.

In de kustregio’s werd het zeer lokaal kortstondig wit, maar smolt hagel en sneeuw weer weg. Landinwaarts waren de buien iets minder fel, maar bleef de sneeuw wel beter liggen.

De eerste uren van de ochtend is het ook in het noorden oppassen, waarschuwt Weerplaza. In Groningen, Friesland en Drenthe is op veel plaatsen de wegdektemperatuur onder het vriespunt en vanuit het noorden komen een paar regenbuien opzetten. Hierdoor kan het verraderlijk glad worden, als het regenwater op het wegdek bevriest.

In de avond is er in het uiterste zuiden van het land opnieuw kans op sneeuw.