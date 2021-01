Zondag wil de zon af en toe nog eens doorbreken na een regenachtige ochtend. In de avond kan er in het zuiden van het land, met name in de Limburgse heuvels, sneeuw of natte sneeuw vallen.

's Ochtends vallen er in het oosten en noordoosten van het land nog enkele winterse buien. Daarna wordt het droog en wil de zon af en toe nog doorbreken.

Het kwik stijgt naar 3 tot 5 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

