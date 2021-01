De dode man die zaterdagmiddag werd aangetroffen in een boerderijwoning naast een bed and breakfast in het Brabantse Boxtel, is zeer waarschijnlijk de 73-jarige eigenaar van de B&B. Dat meldt de politie zaterdagavond via de eigen officiële kanalen.

De identiteit van het slachtoffer moet nog officieel worden vastgesteld. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een grootschalig onderzoek gestart naar het incident.

Familieleden vonden het lichaam van de man in een boerderij aan de Oude Boomgaard. Volgens de nabestaanden was er sprake van een verdachte situatie. Aan de politie gaven zij aanwijzingen door die zouden duiden op een overval, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant tegen NU.nl.

Wanneer het vermeende misdrijf precies heeft plaatsgevonden is nog onduidelijk. Agenten kregen om 16.00 uur een melding dat een man levenloos was aangetroffen. De politie roept getuigen op zich te melden.