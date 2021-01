In grote delen van het land lijkt de avondklok geruisloos te zijn ingegaan. Op Urk en in Rotterdam, Amersfoort en het Limburgse Stein vonden echter alsnog enkele protestacties plaats tegen de strenge coronamaatregel. Op Urk is een noodbevel afgekondigd nadat jongeren een GGD-teststraat in brand hadden gestoken en zich tegen de politie keerden.

Door de avondklok moeten inwoners voorlopig iedere dag van 21.00 tot 4.30 uur binnenblijven. De maatregel geldt tot de vroege ochtend van 10 februari. De boete voor het overtreden van de avondklok bedraagt 95 euro.

Op Urk begaven jongeren zich in ongeveer honderd auto's naar het haventerrein toen de avondklok al was ingegaan. De jongeren gooiden met vuurwerk en stenen en vernielden politieauto's. Uiteindelijk staken ze ook een GGD-teststraat in brand.

Voordat de avondklok was ingegaan, was de politie al met extra eenheden aanwezig op Urk. De mobiele eenheid van de politie stond ook al in de buurt klaar. Toen de onrust begon werd er vanuit meerdere omliggende plaatsen versterking naar Urk gestuurd.

Het noodbevel werd volgens de gemeente afgekondigd op het hoogtepunt van de onrust. De politie kon uiteindelijk zelf de rust op Urk herstellen. De klaarstaande ME-agenten hoefden niet in actie te komen. Meerdere personen zijn aangehouden of beboet. Burgemeester Cees van den Bos van Urk zegt zich te schamen voor wat er is gebeurd.

Jongeren in Stein zoeken confrontatie met politie



In het centrum van het Limburgse Stein waren zaterdagavond ongeveer honderd jongeren op de been. Ze kwamen samen buiten om alcohol te drinken en muziek te luisteren.

Toen de politie ter plaatse kwam, weigerden de jongeren gehoor te geven aan de bevelen van de agenten en gooiden ze vuurwerk naar de politie. Bij de inzet is een agent lichtgewond geraakt.

De mobiele eenheid moest ter plaatse komen. Rond 23.00 uur was de rust op straat teruggekeerd.

Tot nu toe zijn veertien mensen aangehouden, maar de politie sluit meer arrestaties niet uit.

Vijftig mensen beboet in Rotterdam

In Rotterdam werd aan de Binnenrotte geprotesteerd tegen de avondklok en overige coronamaatregelen. Zeker vijftig personen waren aanwezig. De groep werd door agenten op de hoogte gesteld van de naderende avondklok, maar weigerde te vertrekken.

Volgens een woordvoerder zijn alle aanwezige personen op de bon geslingerd. "Er was geen sprake van een grimmige sfeer en de groep hield zich tot 21.00 uur aan de maatregelen. Nu gaan we het plein schoonvegen."

In Amersfoort vond een kleinschalige protestactie plaats van actiegroep Viruswaarheid. Het is niet duidelijk of de betogers op tijd binnen waren.

