In grote delen van het land lijkt de avondklok geruisloos te zijn ingegaan. In Urk, Rotterdam, Amersfoort en het Limburgse Stein vonden echter alsnog enkele protestacties plaats tegen de strenge coronamaatregel.

Door de avondklok moeten inwoners voorlopig iedere dag van 21.00 tot 4.30 uur binnenblijven. De maatregel geldt tot de vroege ochtend van 10 februari. De boete voor het overtreden van de avondklok bedraagt 95 euro.

In Rotterdam werd aan de Binnenrotte geprotesteerd tegen de avondklok en overige coronamaatregelen. Zeker vijftig personen waren aanwezig. De groep werd door agenten op de hoogte gesteld van de naderende avondklok, maar weigerde te vertrekken.

Volgens een woordvoerder zijn alle aanwezige personen op de bon geslingerd. "Er was geen sprake van een grimmige sfeer en de groep hield zich tot 21.00 uur aan de maatregelen. Nu gaan we het plein schoonvegen."

In Amersfoort vond een kleinschalige protestactie plaats van actiegroep Viruswaarheid. Het is niet duidelijk of de betogers op tijd binnen waren.

Jongeren in Limburgse Stein zoeken confrontatie met politie



In het centrum van het Limburgse Stein zijn zaterdagavond enkele honderden jongeren op de been. Volgens De Limburger zouden de circa tweehonderd jongeren via sociale media hebben afgesproken. Mede daardoor wist de politie van hun plannen.

De jongeren zouden voor onrust in de wijk zorgen, door vuurwerk af te steken en weg te gooien. Bijna veertig agenten waren ter plaatse om de rust te bewaren, maar zagen zich genoodzaakt terug te trekken nadat de situatie dreigde te escaleren.

De Mobiele Eenheid is inmiddels aanwezig om de rust te laten wederkeren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn diverse arrestaties verricht, maar is niet duidelijk hoeveel jongeren zijn aangehouden doordat het nog onrustig is.

Teststraat GGD Urk in brand gestoken

In Urk is zaterdagavond een teststraat van de GGD in brand gestoken, bevestigt de politie Midden-Nederland in gesprek met NU.nl.

Op sociale media worden beelden gedeeld van de vlammenzee. "De brandweer is nog aan het blussen", aldus de woordvoerder. Er zouden zeker vijftig auto's op het gebied zijn afgekomen, veel aanwezigen zijn jongeren. Volgens het AD gaat het om ruim tweehonderd auto's. Op enkele voertuigen zou 'anti-lockdown' zijn geschreven.

