In een boerderijwoning bij een bed and breakfast in het Brabantse Boxtel is zaterdagmiddag een dode man aangetroffen. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Mogelijk gaat het om een overval.

Familieleden vonden het lichaam van de man in een boerderij aan de Oude Boomgaard. Volgens de nabestaanden was er sprake van een verdachte situatie. Aan de politie gaven zij aanwijzingen door die zouden duiden op een overval, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant tegen NU.nl.

Wanneer het vermeende misdrijf precies heeft plaatsgevonden is nog onduidelijk. "Het kan afgelopen nacht, maar ook vanochtend gebeurd zijn", vertelt de zegsvrouw. Meerdere politiewagens en een ambulance kwamen rond 16.00 uur ter plaatse.

De politie is een uitgebreid onderzoek begonnen naar het voorval. Of de man de bewoner van het huis, de eigenaar van het B&B of eventueel een gast was, kan de woordvoerder desgevraagd niet zeggen. Ook de leeftijd van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.