De landelijke recherche heeft vrijdag een van de meest gezochte drugsbazen ter wereld gearresteerd op Schiphol, bevestigt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid zaterdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving door De Telegraaf. Het gaat om Tse Chi Lop, die zo'n 20 miljard dollar verdiende in de drugshandel.

"Het is een grote jongen", erkent de woordvoerder. Lop werd door internationale media meermaals omschreven als "de meest gezochte man van Azië".

Agenten kwamen de man op het spoor in een gezamenlijk onderzoek met de Australische politie. Dat laatstgenoemde land had de drugsbaas in het vizier, omdat diens smokkellijnen vanuit Azië ook Nieuw-Zeeland en Australië bereikten.

Volgens persbureau Reuters handelde Lop vooral in (crystal) meth en heroïne. Het is niet duidelijk hoe groot het drugsimperium van de in Canada geboren Chinees werkelijk is. Zijn drugssyndicaat werd door deskundigen omgedoopt tot "Het bedrijf", en staat ook te boeken als het Sam Gor-syndicaat.

De woordvoerder verwacht dat Lop in de toekomst wordt uitgeleverd aan Australië. Tot die tijd blijft hij in Nederland vastzitten.