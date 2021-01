Nog eens zeventien kinderen blijken te zijn verwekt met het sperma van de inmiddels overleden gynaecoloog Jan Wildschut uit Zwolle. Het totale aantal donorkinderen van de man verdubbelt daarmee tot 34. Dat bevestigt een woordvoerder van het Isala-ziekenhuis zaterdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van De Stentor.

Afgelopen oktober meldde het Zwolse ziekenhuis al dat zeker zeventien donorkinderen zijn verwekt met Wildschuts zaad. Het ziekenhuis hield er toen al rekening mee dat het werkelijk aantal kinderen van de gynaecoloog groter zou zijn.

Ook nu bekend is dat Wildschut nog eens zeventien vrouwen bevruchtte met zijn sperma, blijft het onderzoek naar meer nazaten van de gynaecoloog doorgaan, bevestigt de woordvoerder. "We hebben nog steeds geen idee van de omvang. Maar "we wisten dat dit ging gebeuren". Het ziekenhuis noemt het handelen van Wildschut moreel onacceptabel.

Afgelopen najaar gaven ongeveer veertig donorkinderen zich op voor onderzoek. Zeventien daarvan zijn nu gekoppeld aan Wildschut. De meesten komen uit de omgeving van Zwolle. Het onderzoek naar de 23 andere aangemelde donorkinderen is nog gaande.

Daarbij werkt het Isala samen met Fiom, dat gespecialiseerd is in afstammingsvragen. Tegen De Stentor zegt Fiom-directeur Ellen Giepmans dat het nieuws van de zeventien nieuwe donorkinderen van Wildschut voor haar niet als een verrassing komt. "Als de groep donorkinderen eenmaal groot is, zoals bij Wildschut, dan is onze ervaring dat die verder toeneemt", zegt zij tegen de krant.

Zaak kwam eind 2019 aan het licht

Wildschut werkte van 1981 tot 1993 in het Isala, dat vroeger het Sophia Ziekenhuis Zwolle heette. Hij hield zich daar bezig met KID (Kunstmatige Inseminatie Donorsperma). Eind 2019 kwam het hospitaal tot de ontdekking dat de arts zijn eigen sperma gebruikte zonder dat de wensouders dit wisten. Zij gingen ervan uit dat het zaad afkomstig was van anonieme donoren.

De link kwam aan het licht nadat één donorkind via een commerciële DNA-databank ontdekte een match te zijn met een nicht van Wildschut. Deze persoon werd vervolgens via Fiom aan zestien andere donorkinderen gekoppeld. DNA-onderzoek met behulp van een van Wildschuts wettige kinderen bevestigde dat de arts hun biologische vader is.

De partijen hebben geholpen bij het maken van een virtueel donorprofiel van de gynaecoloog in de KID-DNA-databank van Fiom, omdat er mogelijk meer donorkinderen zijn.

Donorkinderen die willen weten of Wildschut ook hun biologische vader is, kunnen via deze databank hun DNA laten vergelijken met dat van de gynaecoloog. Personen die een match blijken te zijn, kunnen eventueel een persoonlijk gesprek aanvragen met Isala. Als er kinderen van Wildschut zijn die zorg nodig hebben, "dan zijn wij er voor hen", besluit de woordvoerder.