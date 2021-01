Er kan een enkele winterse bui vallen, bij temperaturen in de buurt van het vriespunt. Op de meeste plekken blijft het zaterdag droog en laat de zon zich soms zien. In de ochtend waarschuwt het KNMI voor gladheid in het noordoosten van het land.

Door bevriezing van natte weggedeelten kan het daar de komende uren glad zijn. Het meteorologisch instituut heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag code geel afgegeven voor de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel.

De zuidwestelijke wind is zaterdag matig en neemt later op de dag verder af. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 5 graden.

Tegen het eind van de middag neemt in het zuidoosten de kans op winterse neerslag toe. Ook zondag blijft een winterse bui mogelijk.

