De kans op lichte vorst neemt dit weekend toe nu er koude lucht binnenstroomt, zo meldt Weerplaza vrijdag. Wie eropuit trekt, zal tot de ontdekking komen dat het uit de zon en in de wind best koud zal aanvoelen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag en in de vroege zaterdagochtend kan het noorden van het land op winterse neerslag rekenen. Een sneeuwdek zal het volgens het weerbureau niet worden, hoewel een "plaatselijke winterse verrassing" ook niet is uitgesloten.

Op zaterdag ligt de temperatuur op veel plaatsen op 4 of 5 graden, wat volgens Weerplaza iets aan de koude kant is voor deze tijd van het jaar.

"Vanwege deze lage temperaturen moeten we zowel zaterdag- als zondagochtend lokaal rekening houden met gladheid. Natte weggedeelten kunnen bevriezen en in de vroege ochtenden is zeer lokaal neerslag op een bevroren ondergrond mogelijk."

In de nacht van zaterdag op zondag krijgt het zuiden te maken met winterse neerslag. Ook hiervoor geldt dat Weerplaza niet uitsluit dat het plaatselijk voor een dun sneeuwdek kan zorgen. "De kans daarop is het grootst in de Zuid-Limburgse heuvels."

Voor het midden, oosten en noordoosten geldt dat in de ochtenduren enkele winterse buien kunnen vallen. Wie wil wandelen, kan dit het beste in de middaguren doen. Dan is het overwegend droog met zonnige perioden.