De politie is op zoek naar inzittenden van treinen die op zondag 10 januari tussen 14.30 en 17.15 uur tussen Almelo en Wierden reden, zo is vrijdag bekendgemaakt. De treinen reden namelijk "op cruciale momenten" langzaam voorbij de locatie waar de veertienjarige Lotte uit Almelo om het leven is gebracht.

Het gaat om treinen van Keolis en/of de NS, aldus de politie. In de wagons worden nu posters opgehangen waarin iedereen die op die bewuste zondag in de trein zat wordt opgeroepen zich te melden.

Het lichaam van de scholiere werd zondag gevonden in het water nabij het Almelose industrieterrein Wendelgoor. Een man en zijn twee minderjarige zoons zitten vast op verdenking van betrokkenheid.

Niet alleen is de politie op zoek naar treinpassagiers, ook wordt gezocht naar drie inzittenden van een roeiboot en twee inzittenden van een blauwe Mercedes die mogelijk iets hebben gezien.