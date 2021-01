Binnen politieteams als de Landelijke Eenheid en het Team High Tech Crime heerst frustratie over de onlangs opgerichte opsporingsorganisatie Multidisciplinair Interventie Team, zo schrijft NRC vrijdag. Specialisten zouden de overstap naar het MIT maken, waardoor kennis binnen de politie verloren gaat.

In vertrouwelijke communicatie die in handen van de krant is, schrijft hoofd van de landelijke recherche Andy Kraag over "de roofbouw" die door het MIT wordt gepleegd door "de specialisten en de toppers" bij de politie weg te halen.

Het MIT is opgericht na de moord op advocaat Derk Wiersum, de toenmalige raadsman van de kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B., in september 2019. Het doel van de nieuwe opsporingsorganisatie is om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit beter te kunnen bestrijden.

Het doel van het MIT is om in samenwerking met en als aanvulling op de al bestaande politieteams te werken. Volgens Gert Ras, hoofd High Tech Crime, is er op dit moment echter juist sprake van "afbraak" van zijn team doordat werknemers overstappen naar het MIT omdat ze daar meer kunnen verdienen, zegt hij in NRC.

"Een succesvolle bestrijding van hightechcrime en ondermijnende criminaliteit dreigt hiermee zelf ondermijnd te worden", aldus Ras.

'Geïnteresseerde specialisten doen nu al belangrijk werk'

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid verwijst desgevraagd naar de reactie van de eenheid in NRC. Daarin staat dat het MIT een welkome rol kan gaan spelen in de bestrijding van criminaliteit, maar dat hier specifieke kwaliteiten voor worden gevraagd.

"Specialisten die nu bij de politie en andere organisaties werken, hebben interesse in deze functies terwijl zij op dit moment al belangrijk werk doen", aldus de Landelijke Eenheid in de krant. "Dit signaal is bekend bij de korpsleiding en aanleiding geweest om dit bij het MIT aanhangig te maken."