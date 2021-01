Een meteoor met een groene gloed was vrijdag rond 7.50 uur zichtbaar in een groot deel van Nederland, meldt weerbureau Weerplaza.

Ooggetuigen omschrijven de meteoor op Twitter onder meer als een "groene bal", een "groene lichtflits" en een "vuurwerkbol". Een meteoor is een stukje ruimtegruis dat in de dampkring verbrandt.

De groene gloed ontstond door de verbranding van het ruimtegruis. "De metalen in het ruimtebrokje gloeien op in een groene kleur indien er nikkel in heeft gezeten", legt Weerplaza-meteoroloog Michiel Severin uit. "Aangezien de meeste meteoren uit ijzer en nikkel bestaan, is groen dus een vrij gebruikelijke kleur."

Op het moment dat de meteoor zichtbaar was, was het in Nederland wisselend bewolkt. In sommige gebieden was het even helemaal helder, zegt Severin. "Dus enkele mazzelaars zagen in zo'n opklaring de vallende ster." Meldingen over de meteoor zullen volgens hem voornamelijk uit het noorden, midden en westen van het land komen.

Hoe vaak een meteoor met een groene gloed boven Nederland te zien is, is niet bekend.