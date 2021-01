Na de harde wind van donderdag lijkt het weer vrijdag rustiger te worden. Het is overwegend zonnig en op de meeste plaatsen blijft het droog.

De temperatuur stijgt tot 7 graden bij een matige zuidwestenwind, meldt Weerplaza. Vrijdagavond klaart het verder op en koelt de temperatuur af tot rond het vriespunt.

Het rustige weer van vrijdag is slechts tijdelijk: zaterdag gaat het verspreid over het land regenen. Daarbij is er ook kans op natte sneeuw.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.