In het onderzoek naar de cocaïnewasserij in Nijeveen zou de criminele organisatie gebruik hebben gemaakt van de diensten van zeker een en mogelijk twee corrupte agenten. Dat is donderdag door het Openbaar Ministerie (OM) naar voren gebracht in de rechtbank van Amsterdam.

De verdenking is gebaseerd op berichten verstuurd via EncroChat, het beveiligde communicatienetwerk waar veel criminelen gebruik van maakten. Dankzij een hack kon de politie drie maanden live meelezen met de berichten.

"Ik heb zelfs een lokale politieman", aldus het bericht uit mei 2020 dat aan Paolo S. J. wordt toegeschreven. Het is een bericht aan een persoon in Colombia die door justitie wordt gezien als de leverancier van steenkool uit het Zuid-Amerikaanse land.

In deze steenkool was cocaïne verwerkt die in de wasserij dankzij een chemisch proces gescheiden kon worden. S. J. laat weten dat de agent het adres zal controleren in Nijeveen waar volgens justitie de dan nog grootste cocaïnewasserij van Nederland moet worden gebouwd. Deze wordt in augustus 2020 ontdekt en ontmanteld.

51 Zo ziet de grootste cocaïnewasserij van Nederland eruit

Hoofdverdachte nog steeds voortvluchtig

Het is de nog steeds voortvluchtige Oguz H. die door het OM als drijvende kracht wordt gezien, "de initiator", achter de cocaïnewasserij. En niet alleen van die in Nijeveen. Er wordt ook gesproken over drugslabs in Kwintsheul en Wijk en Aalburg.

Ook H. zou via een tussenpersoon, verdachte Remko K., gebruikmaken van een corrupte agent werkzaam bij de Landelijke Eenheid.

Het zou K. zijn die in mei vorig 24 foto's stuurde van politie-informatiesystemen. "K. schrijft dat H. zo kan zien in welke onderzoeken zijn naam voorkomt", aldus het OM. De gestuurde foto's bevatten informatie, namen en adressen met betrekking tot onderzoeken naar strafbare feiten, doorzoekingen en verhoren, "voornamelijk over de handel in drugs, witwassen en wapenhandel".

Voor de informatie zou een bedrag van 7.500 euro zijn betaald. Het OM kon desgevraagd nog niet laten weten of de betreffende agent is aangehouden.

De zaak rondom de cocaïnewasserij bevindt zich nog in de inleidende fase en een inhoudelijke behandeling wordt pas aan het einde van dit jaar verwacht.