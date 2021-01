Een vrouw in de Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren moet toch ruim 7.000 euro aan bijstand terugbetalen omdat ze boodschappen kreeg van haar moeder, maar dit niet meldde. De gemeente laat donderdag weten dat het, ook na extra onderzoek, bij haar besluit blijft het geld terug te vorderen.

Het nieuws over de kwestie maakte eind vorig jaar felle reacties los. Zo stelden politici dat de kwestie hen deed denken aan de Toeslagenaffaire. Wethouder Rosalie van Rijn kondigde daarop aan dat de gemeente de zaak opnieuw zou bekijken.

De gemeente laat weten dat in 2018 een onderzoek startte toen ontdekt werd dat de vrouw, die sinds 2015 een uitkering kreeg, een auto "uit het duurdere segment" bezat waarvan ze geen melding had gemaakt. De conclusie van het onderzoek was dat de hogere vaste lasten vooral opgingen aan de kosten van de auto en een motor, en niet aan boodschappen. Die had ze volgens het onderzoek drie jaar lang niet zelf gedaan.

"Het staat iedereen vrij om zelf te besluiten waar je je geld aan uitgeeft, maar dat kan niet ten koste gaan van uitgaven waarvoor de bijstand is bedoeld, namelijk de kosten van levensonderhoud", zo meldt de gemeente nu.

De gemeente heeft de waarde van de gekregen boodschappen uiteindelijk geschat op ruim 7.000 euro. De vrouw wilde hier zelf geen gegevens over verstrekken. Een bij de rechtbank aangespannen zaak verloor de vrouw, maar een hoger beroep loopt nog.

Advocaat: 'Dit is laag-bij-de-gronds'

Melike Pinarci-Cinar, de advocaat van de vrouw, reageert verontwaardigd op de verklaring die de gemeente donderdag gaf. Volgens Pinarci-Cinar heeft de gemeente "haar hele dossier opnieuw bekeken om te kijken of ze haar ergens op konden pakken. Dit is zo laag-bij-de-gronds, onwaardig voor een overheidsinstantie en voor mij reden om er bij het hoger beroep nog scherper in te gaan."

De advocaat bevestigt dat haar cliënt een auto en een motor had, maar dat die bij elkaar hooguit enkele duizenden euro's waard waren. "Bovendien heeft ze bij het aanvragen van een uitkering gemeld dat ze een motor en auto had."