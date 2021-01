De politie heeft vorige maand een dertigjarige vrouw opgepakt op verdenking van het verduisteren van meer dan 600.000 euro aan gemeentegeld, zo is donderdag bekendgemaakt. De verdachte is een voormalige werknemer van het stadsdeelkantoor Escamp in Den Haag.

De verduistering kwam donderdag naar buiten, doordat een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad van november openbaar is gemaakt.

De vriend van de voormalige ambtenaar, een 32-jarige man uit Den Haag, is begin deze maand opgepakt. "Tijdens die aanhouding en doorzoekingen in zijn woning en opslagbox werden onder andere verscheidene exclusieve voertuigen en dure merkkleding in beslag genomen", zo laat de politie weten.

De agenten schatten dat deze spullen enkele honderdduizenden euro's waard zijn. "De verdachten zijn in afwachting van de strafzaak in vrijheid gesteld."

Medewerker ontdekte kasverschil

De zaak kwam aan het licht doordat het een medewerker van stadsdeelkantoor Escamp was opgevallen dat er minder contant geld in de kluis zat dan er volgens de boekhouding moest zijn. Het zou om een kasverschil van 627.386,12 euro gaan.

De gemeente heeft betaalzuilen waar inwoners contant kunnen betalen voor bijvoorbeeld paspoorten en rijbewijzen. Betalingen bij deze zuilen worden automatisch in de boekhouding verwerkt. Mocht deze zuil te weinig wisselgeld bevatten, dan wordt er geld bijbesteld.

Nadat de medewerker het kasverschil had ontdekt, is al het geld in de kluis nageteld en zijn de bestellingen van wisselgeld stopgezet. Ook bleek uit intern onderzoek dat er in de afgelopen tijd te veel wisselgeld was besteld.