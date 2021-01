Het gerechtshof Den Haag heeft de 21-jarige Gerson F. uit Rotterdam in hoger beroep vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd wegens de gewelddadige verkrachting van een twintigjarige studente uit Indonesië. De vrouw raakte levensgevaarlijk gewond.

Ten tijde van het incident was F. achttien jaar oud. In juni 2019 legde de rechtbank in Rotterdam de man twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs op, omdat de verdachte in zijn jeugd slachtoffer is geworden van verwaarlozing en (seksuele) mishandeling. Hierdoor zou F. het emotionele niveau van een kind hebben.

Deskundigen hadden minderjarigenstrafrecht afgeraden en de verdachte zou zelf nadrukkelijk hebben verzocht om tbs met dwangverpleging. Het gerechtshof vindt dat ook passender in deze zaak. De uitspraak is conform de eis in hoger beroep.

"In hoger beroep is vastgesteld dat de verdachte een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft en sterk verminderd toerekeningsvatbaar is", aldus het hof. Het risico dat F. opnieuw seksueel of gewelddadig gedrag zal vertonen, is volgens het hof erg groot.

Op 21 juni 2018 werd de vrouw vlak voor de deur van haar woning in de Rotterdamse wijk De Esch levensbedreigend mishandeld en verkracht. Ze werd zo toegetakeld dat ze met spoed geopereerd moest worden. De verkrachting veroorzaakte veel onrust in de woonwijk. Bewoners hielden een demonstratiemars.