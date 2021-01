De moeder van de in september 2019 doodgestoken drillrapper Jay-Ronne Grootfaam is na de dood van haar zoon ernstig bedreigd, vertelt haar advocaat donderdag in de rechtbank van Amsterdam. Eerder dit jaar werd ook haar jongere zoon neergestoken. Ook in dat geval was de vete tussen verschillende drillrapgroepen de aanleiding.

Advocaat Richard Korver, die de familie van Grootfaam bijstaat, citeerde enkele berichten die de moeder heeft ontvangen na de dood van haar achttienjarige zoon. Hij kwam om het leven door een steekpartij bij de flat Florijn in Amsterdam.

"Jay Ronnie Grootfaam is al weg, ik kom jullie allemaal verbranden en doodsteken (…). Binnen een maand is deze fam. dood", las Korver voor. "Geen zorgen, hij gaat niet dood. Ik laat uw kinderen zonder kleren naar huis komen en zonder armen thuis (…)", staat in een ander bericht.

De vrouw heeft aangifte gedaan van de bedreigingen, maar zegt zich niet gesteund of veilig te voelen.

Zeer confronterend voor de familie was de foto van drillrappers die met gezichtsbedekking poseerden bij het graf van Grootfaam en lieten weten: "Ik ga hier een keertje op plassen binnenkort."

Grootfaam was eerste dodelijke slachtoffer

Grootfaam was het eerste dodelijke slachtoffer als gevolg van onderlinge rivaliteit tussen drillrapgroepen. In augustus overleed in Scheveningen een negentienjarige man na een confrontatie tussen leden van Blacka 24 uit Rotterdam en 73 De Pijp uit Amsterdam.

En op 4 januari raakte de achttienjarige broer van Grootfaam bij een steekincident in Almere gewond aan zijn handen, hoofd en rug.

"Drillrap? Wat is dat?", vraagt de moeder zich af in haar slachtofferverklaring. "Is dat de reden vraag ik mij af? Ik wil het niet gaan uitzoeken, ik krijg hem (haar zoon Jay-Ronne, red.) daarmee toch niet terug."

"Ik sta hier voor mijn vermoorde zoon, maar ik ben vreselijk bang voor het leven van mijn andere zoon, die net als de moordenaars nu niet veilig alleen de straat op kan gaan."

De vrouw zegt over de dood van haar zoon te willen praten en anderen te willen waarschuwen dat dit ook hen kan overkomen, maar voelt zich niet veilig genoeg om zich hierover uit te spreken.

Korver vraagt namens de vier nabestaanden 15.000 euro per persoon vanwege geleden schade.

Later op donderdag wordt strafeis uitgesproken

Voor het doodsteken van Grootfaam staan de 19-jarige Alexio F. en 21-jarige Yamanney A. terecht.

Uit beelden van die dag blijkt dat de twee mannen met Grootfaam in gevecht zijn geraakt en dat tijdens de vechtpartij ook machetes zijn gebruikt.

Later op donderdag wordt de strafeis uitgesproken.