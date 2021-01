Storm Christoph trekt donderdagochtend vroeg langs de Nederlandse westkust en veroorzaakt zeer zware windstoten. De harde wind brengt verkeershinder en stormschade met zich mee.

Er is echter nog geen sprake van een officiële storm in Nederland. Pas als er een uur lang gemiddeld windkracht 9 wordt gemeten, is er sprake van een officiële storm, schrijft Weerplaza. Alleen boven de Noordzee werd storm gemeten.

Desalniettemin waaide het donderdagochtend hard boven het land: de zwaarste windstoot tot nu toe had een snelheid van 127 kilometer per uur en werd gemeten in IJmuiden.

Het KNMI waarschuwde donderdagochtend voor harde wind in het hele land en voor stormachtige wind aan de kust. In de kustgebieden komen zware windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur voor en dieper landinwaarts stoten van rond de 80 kilometer per uur. De code geel geldt nog tot in de ochtend.

ANWB waarschuwt voor 'gevaarlijke situaties' op de weg

Ook het verkeer ondervindt hinder door de harde wind. Op de weg kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door afgewaaide takken, waarschuwt Rijkswaterstaat, en de ANWB zegt dat rijden met een aanhanger of een lege vrachtwagen lastig kan zijn.

Tussen Rotterdam en Roosendaal werd een deel van de treinenloop geschrapt, maar kort voor 8.00 uur kon alles daar weer rijden. Ook de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda rijdt weer. Volgens een woordvoerder van NS is er momenteel alleen geen treinverkeer mogelijk tussen Eindhoven en Weert, doordat er een boom op het spoor is gewaaid. Hij adviseert mensen de reisplanner te checken als ze met de trein willen.

Verspreid over het land komen tientallen meldingen over omgevallen bomen binnen. In Arnhem waaide een boom op een geparkeerde auto en in het Brabantse Boxtel blokkeerde een omgevallen boom een weg. Ook in Utrecht, Flevoland en Overijssel veroorzaakte het stormachtige weer overlast.