In de nacht van woensdag op donderdag en donderdagochtend kunnen in de kustgebieden zware windstoten van tot wel 100 kilometer per uur voorkomen, waarschuwt Weerplaza. Landinwaarts komen windstoten van rond de 80 kilometer per uur voor. Later in de ochtend neemt de wind in kracht af.

In verband met de zware windstoten heeft het KNMI donderdagochtend code geel afgegeven voor het hele land.

Verder trekt 's ochtends een regengebied vanuit het westen richting het oosten. In de middag breekt de zon vaker door en vallen vooral langs de kust nog enkele buien.

In de avond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en valt er opnieuw regen. De middagtemperatuur komt donderdag uit op circa 8 graden.

