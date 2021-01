De rechtbank in Arnhem heeft woensdag twee mannen vrijgesproken van betrokkenheid bij het afpersen van een fruithandel in Hedel in 2019. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat de mannen een rol dan wel op de hoogte waren van de afpersing.

Ouafil M. had 1.5 jaar tegen zich horen eisen omdat hij een bitcoinadres zou hebben geregeld waarop de eigenaren van De Groot Fresh Group 1.5 miljoen aan bitcoins moesten betalen.

Volgens de rechtbank is hier onvoldoende bewijs voor "en ook niet dat de man wist of had moeten vermoeden dat dat bitcoinadres voor een crimineel doel zou worden gebruikt", aldus de rechter.

Ali el I. uit Hilversum had als taak om op geld op te halen dat het bedrijf in eerste instantie bereid was te betalen, 150.000 euro, om van alles af te zijn. Aangekomen op de parkeerplaats bij het Van der Valk-hotel in Zaltbommel, draaide El I. om omdat hij het niet vertrouwde.

De rechtbank stelt dat niet bewezen is dat El I. wist dat het om geld van een afpersing ging. Volgens de rechter is wel bewezen dat de man wist dat het geld dat hij moest ophalen van een misdrijf afkomstig was. De rechtbank veroordeelt hem daarom tot vier maanden cel voor een poging tot opzetheling.

Zaak tegen hoofdverdachte uitgesteld

De rechtszaak tegen de hoofdverdachte Ali G. werd begin januari op het laatste moment uitgesteld omdat hij in zijn cel werd aangehouden voor het veroorzaken van explosies en brandstichtingen die mogelijk te maken hebben met de afpersing en bedreiging van het fruitbedrijf in Hedel.

Het is de eerste concrete link tussen het afpersen van De Groot Fresh Group en een serie aanslagen. Eind december wist NU.nl te melden dat de politie een aanslag had weten te voorkomen op een familielid van de eigenaar van het bedrijf.

Naast G. zijn in de afgelopen maanden nog zes mensen aangehouden voor hun rol bij een brandstichting en het plannen van de aanslag op het familielid.

Wanneer de zaak tegen G. verder gaat is nog niet bekend.