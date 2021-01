Na een vrij zachte nacht blijft het woensdag op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden valt daar af en toe wat regen of motregen uit.

In het zuiden blijft het droog en is er mogelijk ook nog wat ruimte voor de zon. De middagtemperatuur loopt op tot zo'n 9 graden.

Het blijft woensdag hard waaien door een stevige zuid- tot zuidwestenwind. Boven land is er sprake van windkracht 4 tot 5 en in de kustgebieden is de wind krachtig tot hard, kracht 6 tot 7.

Ook in de nacht van woensdag op donderdag blijft het stevig waaien. Hierbij kan ook veel regen vallen.

