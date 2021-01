In heel het land gaat het dinsdagochtend regenen. In de middag wordt het in het zuiden van het land steeds vaker droog.

De wind neemt 's middags in kracht toe. Boven land staat een windkracht 4 tot 5, langs de kust kan het windkracht 7 worden.

In de loop van de dag stijgen de temperaturen. Het kwik komt dinsdag uit op zo'n 10 graden.

