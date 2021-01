De persoonlijke gegevens van honderdduizenden asielzoekers zijn door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zeven jaar lang onrechtmatig gedeeld met de politie. Dat meldt NRC dinsdag op basis van een conceptbrief aan de Tweede Kamer van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie).

In de brief staat het delen van de zeer gevoelige gegevens van de asielzoekers definitief wordt gestopt.

De persoonlijke gegevens, waaronder godsdienst, etniciteit, leeftijd, land van herkomst en naam, werden gedeeld met het Nationaal Vreemdelingen Knooppunt (NVIK) van de politie. Het delen van deze informatie is in strijd met de wet, zeggen juristen in NRC.

De asielzoekers tekenden op verzoek can COA-medewerkers net na hun aankomst in Nederland een toestemmingsverklaring. Hierin stond ook dat hun gegevens konden worden gedeeld met de politie. Op dit formulier was echter alleen een optie voor 'ja' aan te kruisen, blijkt uit een voorbeeld uit april 2020. Het toestemmingsformulier werd asielzoekers voorgelegd voordat ze rechtsbijstand konden krijgen; ook advocaten waren hier volgens de krant niet van op de hoogte.

Sinds de zomer is het COA gestopt met het gebruiken van het formulier en sinds juli wordt er al geen informatie meer gedeeld met de politie. Volgens NRC drong de politie aan op de hervatting van de uitwisseling van informatie, omdat dit nodig zou zijn voor de nationale veiligheid.

Onduidelijk wat politie met informatie deed

Het is niet precies duidelijk wat de politie met de informatie deed. Uit extern onderzoek van het COA, ingezien door de krant, blijkt dat "een deel van de persoonsgegevens [voor de politie] van waarde zal blijken en dus achteraf gerechtvaardigd kan worden, maar dat dit voor een groot deel niet geldt".

De informatie moet - omdat het onrechtmatig is verkregen - worden gewist uit de politiesystemen. Het is volgens onbekend of dit al is gebeurd. Justitie wilde in de krant niet reageren op vragen, omdat het eerst de Kamer wil informeren.