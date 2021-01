Een van de verdachten die in september 2019 Jay-Ronne Grootfaam in Amsterdam zou hebben doodgestoken, zegt in de rechtbank van Amsterdam een stekende beweging richting het slachtoffer te hebben gemaakt omdat hij een vriend wilde verdedigen. Dinsdag wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Alexio F. zegt niet te weten of hij de toen achttienjarige Grootfaam daarbij heeft geraakt. "Ik richtte op zijn schouder", vertelt hij tijdens de zitting. De rechter laat hem weten dat het slachtoffer hoger is geraakt, in zijn halsslagader.

De nu negentienjarige F. staat samen met Yammanney A. (21) terecht voor de moord op Grootfaam. De aanleiding voor de fatale steekpartij zou de vete tussen twee drillrapgroepen uit Amsterdam zijn. Grootfaam behoorde tot Fullly Op Gevaar (FOG) uit Venserpolder; de twee verdachten tot de Kikkensteinbende (KSB) uit de Bijlmer.

De vraag is hoe de ontmoeting op 3 september 2019 in de flat Florijn tot stand kwam: was het een toevallige ontmoeting, waren de verdachten op zoek naar Grootfaam of was er onderling afgesproken? Toeval zeggen de verdachten. Getuigen spreken elkaar tegen.

Steekincident op bewakingsbeelden te zien

Onduidelijk is wie als eerste een mes trekt. Op beelden van bewakingscamera's is in ieder geval te zien dat Grootfaam de fatale dag met een mes in zijn hand de lift van de flat uitstapt als F. en A. zich in het portiek bevinden. Zeker één andere vriend van Grootfaam heeft ook een mes op zak.

Er ontstaat een messengevecht tussen het slachtoffer en A. Op de beelden is te zien dat F. het slachtoffer van achteren benaderd, waarop de politie zegt een stekende beweging te zien.

De verdachte zelf zegt op zitting op enig moment gestoken te hebben, maar verklaart dat hij zijn vriend wilde verdedigen. "Als ik het nu niet ga stoppen, gaat mijn vriend dood", vertaalt F. zijn gedachten.

Nadat Grootfaam is geraakt, zou ook A. nog richting het slachtoffer hebben gestoken. "Zelfbescherming", volgens F. "Ik weet ook niet of ik hem heb geraakt." Grootfaam overlijdt uiteindelijk in het ziekenhuis.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal donderdag de strafeis uitspreken.