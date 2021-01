Vijftien mensen zitten nog in hechtenis na de illegale demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging, meldt de politie in de nacht van zondag op maandag. Er werden in totaal 143 mensen aangehouden.

De rest van de arrestanten werd later op de zondag weer vrijgelaten. Hun zaken zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM).

Op de verboden betoging tegen het kabinet en het huidige beleid kwamen circa tweeduizend mensen af. Een groot aantal van hen weigerde gehoor te geven aan de herhaaldelijke oproep van de politie om het plein te verlaten. De ME kwam vervolgens in actie om de actievoerders van het plein te drijven.

Volgens de gemeente was onder de groep demonstranten een groep relschoppers die "duidelijk uit waren op de confrontatie". De groep, waar naar schatting 200 tot 250 personen bij hoorden, haalden onder meer stenen uit de straat en gooiden die naar agenten. Een aantal van hen droeg vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich.

De demonstratie was in eerste instantie afgelast, omdat organisator Michel Reijinga het niet eens kon worden met de gemeente over de locatie van het protest. De gemeente gaf toestemming voor een demonstratie met vijfhonderd mensen in het Westerpark. Dit was volgens Reijinga echter te weinig.

Rond 13.45 uur verzamelden de demonstranten zich op het Museumplein. Kort daarna kondigde de gemeente Amsterdam een noodbevel af voor het plein en de omgeving. Aan het begin van de avond was de situatie weer onder controle, aldus de politie.