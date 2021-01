Ruim vier maanden na de grote brand op vluchtelingenkamp Moria in Griekenland zijn nog altijd geen alleenstaande kinderen aangekomen in Nederland, meldt NRC zondag. Het kabinet had na de verwoestende brand toegezegd honderd vluchtelingen in Nederland op te vangen.

Die vluchtelingen waren onderverdeeld in twee groepen: vijftig alleenstaande kinderen jonger dan veertien jaar en vijftig mensen die in gezinsverband komen. Van die laatste groep zijn er voor de Kerst 49 aangekomen.

Voogdijinstelling Nidos, die de opvang regelt van kinderen die zonder ouders arriveren in Nederland, bevestigt aan NRC dat er tot dusver nog geen enkel alleenstaand kind is gearriveerd.

Het blijkt in de praktijk erg lastig om kinderen te vinden die jonger dan veertien jaar zijn en bovendien in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in Nederland. In het Griekse vluchtelingenkamp zaten vooral Afghaanse kinderen, die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning.

Van de 49 mensen die voor de Kerst aankwamen verbleef een deel op andere Griekse eilanden zoals Chios, Samos, Kos en Leros. Broekers-Knol had een verblijf op Moria eerder nog als voorwaarde gesteld. In een brief aan de Kamer eind november schreef ze dat dit criterium, op verzoek van de Griekse autoriteiten, is verruimd. Dat zou het herplaatsen van de vluchtelingen versnellen.

Druk op kabinet nam toe om Griekenland te helpen

In kamp Moria zaten tijdens de brand dertienduizend mensen, terwijl er slechts plek was voor drieduizend vluchtelingen. Na de brand raakten tienduizenden mensen dakloos.

Nadat beelden van de brand in Moria de wereld overgingen en landen als Frankrijk en Duitsland besloten vluchtelingen op te nemen, nam de druk op het kabinet toe. Uiteindelijk beloofde demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie) om honderd vluchtelingen naar Nederland te halen. Die zouden van het aantal vluchtelingen dat in 2021 wordt opgenomen worden afgetrokken.

Enkele oppositiepartijen hadden het kabinet gevraagd om vijfhonderd alleenstaande kinderen op te vangen.