Aankomende week wordt het weer wisselvallig en zachter, met temperaturen tot mogelijk 10 graden. Daarbij kan het soms hard waaien.

De sneeuwpret als gevolg van de winterse neerslag afgelopen zaterdag bleek van korte duur: zondag trad de dooi in en steeg de temperatuur tot 2 graden langs de oostgrens en 7 aan zee. Ook komende nacht blijft de temperatuur vrijwel overal boven het vriespunt steken.

Maandag zijn de temperaturen vergelijkbaar met zondag, en wisselen zon en wolken elkaar af. Tot in de avond blijft het vrijwel droog.

Daarna wordt het wisselvalliger: dinsdag begint bewolkt en met wat regen. In de middag trekken enkele buien over het land, waarbij in het zuidwesten een klap onweer kan voorkomen.

Het kwik stijgt naar 8 tot 10 graden; hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, aldus Weerplaza. Ook woensdag kan het tot 10 graden worden, en wisselen zon en wolken elkaar af. In de avond neemt de kans op regen verder toe.

Een actieve storing zorgt in de tweede helft van de week voor onrustiger weer. In de nacht van woensdag op donderdag passeert de storing ons land en brengt het veel neerslag en zware windstoten met zich mee. In de loop van donderdag wordt het droog, maar stroomt daarbij ook geleidelijk koudere lucht over ons land uit.

Vrijdag neemt de wind geleidelijk af en wordt het ook iets koeler met een middagtemperatuur rond de 6 graden. Op een enkele bui na lijkt het droog te blijven.